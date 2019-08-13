2019-08-13T13:24:37+03:00
Общество

Пермяки создали петицию против того, чтобы Бузова исполнила гимн города

Ее подписали уже 624 человека
Лилия Абибулаева
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--Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В соцсетях появилась информация о том, что певица и телеведущая Ольга Бузова может исполнить гимн Перми. Жителей города возмутила эта новость. Большинство пермяков не согласны, чтобы с Днем Рождения Пермь поздравила Ольга Бузова. Больше всего жителей возмутила цифра, которую певица назвала в качестве платы за песню - 5 миллионов рублей. Пермяки предлагают потратить эту сумму на благотворительность.

Несколько дней назад была создана петиция против того, чтобы Ольга исполнила гимн. На данный момент проголосовало 624 человека. 511 человек категорически против исполнительницы, а 113 пермяков считают, что это неплохая идея.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный политик предложил исполнить гимн Перми вместо Ольги Бузовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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