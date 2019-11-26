2019-11-26T14:46:23+03:00
Происшествия

В Прикамье водитель иномарки сбил двух пешеходов на «зебре»

Пострадавших отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Березниках в понедельник, 25 ноября, произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода.

Как сообщили в ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу, 23-летний местный житель на автомобиле «Дэу Нексия» ехал по Советскому проспекту и около дома №20 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух пешеходов.

Мужчина получил перелом ноги. Ему назначили амбулаторное лечение. У женщины ушиб коленного сустава.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в результате ДТП пострадал ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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