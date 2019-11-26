В Прикамье водитель иномарки сбил двух пешеходов на «зебре»
В Березниках в понедельник, 25 ноября, произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода.
Как сообщили в ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу, 23-летний местный житель на автомобиле «Дэу Нексия» ехал по Советскому проспекту и около дома №20 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух пешеходов.
Мужчина получил перелом ноги. Ему назначили амбулаторное лечение. У женщины ушиб коленного сустава.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в результате ДТП пострадал ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU