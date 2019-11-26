В Перми в результате ДТП пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-26T12:41:15+03:00

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В Индустриальном районе Перми столкнулись две иномарки, в результате чего пострадал ребенок. Как сообщили в ГИБДД по Перми, водитель автомобиля « RENAULT DUSTER» двигаясь по Мира со стороны улицы Снайперов в направлении Братьев Игнатовых, повернул налево и столкнулся с «VOLKSWAGEN POLO». Водитель и 13-летний пассажир «VOLKSWAGEN» получили травмы. Их осмотрели врачи «скорой помощи» и назначили амбулаторное лечение.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают о том, что на перекрестке Мира - Советской Армии запрещен поворот налево.

ИСТОЧНИК KP.RU