МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и изморозь
После теплых выходных в Пермский край ненадолго пришли морозы. Из-за этого возможно возникновение неблагоприятных погодных явлений. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о гололеде и изморозевых отложениях в Прикамье 26 и 27 ноября.
По прогнозам синоптиков, вторник, 26 ноября - самый холодный день в неделе. Температура воздуха опустится до - 15 градусов. А уже завтра, 27 ноября, начнется потепление. В первый день зимы в Прикамье ожидается даже плюсовая температура. Также возможны осадки в виде снега и сильный ветер.
Напомним, ранее мы писали о том, что последняя неделя в Прикамье будет теплой
ИСТОЧНИК KP.RU