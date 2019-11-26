2019-11-26T13:48:19+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и изморозь

Температура воздуха опустится до - 15
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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После теплых выходных в Пермский край ненадолго пришли морозы. Из-за этого возможно возникновение неблагоприятных погодных явлений. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о гололеде и изморозевых отложениях в Прикамье 26 и 27 ноября.

По прогнозам синоптиков, вторник, 26 ноября - самый холодный день в неделе. Температура воздуха опустится до - 15 градусов. А уже завтра, 27 ноября, начнется потепление. В первый день зимы в Прикамье ожидается даже плюсовая температура. Также возможны осадки в виде снега и сильный ветер.

Напомним, ранее мы писали о том, что последняя неделя в Прикамье будет теплой

ИСТОЧНИК KP.RU

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