2019-11-26T11:14:20+03:00
Общество

В Перми состоится краевой семейный форум

Все желающие смогут пройти бесплатное обследование «Узнай свой кардиориск»
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Фото пресс-службы Пермской ярмаркиФото пресс-службы Пермской ярмарки
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На площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка» с 29 ноября по 1 декабря состоится Пермский краевой семейный форум. Форум проходит с 2014 года, планируется проведение дискуссий, круглых стол, мастер-классов с участием специалистов системы здравоохранения, представителей общественных институтов и активных родителей. Главная задача форума- обсудить предложения, которые могут быть направлены на решение проблем в сфере детского и семейного благополучия.

Центр медицинской профилактики будет принимать участие в форуме 29 и 30 ноября. На его площадке все желающие с 11.00 до 15.00 часов смогут пройти бесплатное обследование «Узнай свой кардиориск». Обследование включает в себя: измерение массы тела, артериального давления, экспресс-анализ уровня глюкозы , холестерина в крови и определение сердечно-сосудистого риска.

Также будут работать «Школы здоровья». Специалисты центра расскажут жителям Прикамья о профилактике гриппа и сердечно-сосудистых заболеваний, кроме того, гостям форума напомнят, как сохранить здоровье полости рта и избежать травматизма в зимний период.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Демография» и входящего в него проекта «Укрепление общественного здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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