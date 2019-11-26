В Перми при странных обстоятельствах пропала 74-летняя женщина

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-26T10:40:30+03:00

Пермячку не видели уже несколько дней

Изменить размер текста: A A

В Перми разыскивают 74-летнюю Любовь Перминову. В понедельник, 25 ноября, женщина ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вышла на связь.

Накануне пропажи дочь пермячки разговаривала с ней по телефону, но ничего не предвещало беды.

- Я приехала навестить мать, а ее нет. Мы не знаем, куда она могла пойти. Единственная подруга матери лежит в больнице, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» дочь пропавшей. - Денег у нее с собой не было, и соседи ничего не видели.

Ночью 26 ноября родственники написали заявление в полицию и расклеили по району ориентировки. У женщины есть небольшие проблемы с памятью.

Если вы видели 74-летнюю Любовь Перминову или знаете, где она может находиться, позвоните по телефону 89504744152 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU