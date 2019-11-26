2019-11-26T18:19:08+03:00
Общество

В Перми закончены поиски пропавшей женщины

Ее искали сутки
Елена КОНОВА
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В Перми закончены поиски 74-летней Любови П. Она ушла из дома еще 25 ноября. Как рассказала ее дочь, она приехала навестить маму, но ее не было дома. Хотя накануне они разговаривали по телефону, все было в порядке.

- Денег у мамы с собой не было, - сообщила дочь пенсионерки. - У нее проблемы с памятью, поэтому мы очень волнуемся.

Вечером 26 ноября женщину нашли. Она плохо себя чувствует, но, главное, что с ней в целом все хорошо. Ее дочь поблагодарила всех за помощь в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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