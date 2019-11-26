В Перми спасли девушку, которая пыталась совершить суицид

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-26T10:06:25+03:00

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Жители Свердловского района Перми увидели в окне многоэтажного дома молодую девушку. Она грозилась совершить суицид. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи» и спасателей.

Последним удалось отговорить девушку от необдуманного поступка. Источник в правоохранительных органах сообщил "Комсомольской правде", что дверь в квартиру вскрыли совместно с сотрудниками полиции и передали пермячку сотрудникам «скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми женщина пыталась покончить с собой из-за проблем с мужчинами. Родственнице женщина сообщила, что у нее болит живот, а после перестала отвечать на звонки.

ИСТОЧНИК KP.RU