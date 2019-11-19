В Перми женщина пыталась покончить с собой из-за проблем с мужчинами

СЕГОДНЯ 06:58 2019-11-19T06:58:12+03:00

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В понедельник, 18 ноября, жительница Перми пыталась совершить суицид из-за проблем в личной жизни. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщил источник, близкий к ситуации. Родственнице женщина сообщила, что у нее болит живот, а после перестала отвечать на звонки.

Обеспокоенная сестра женщины вызвала спасателей и медиков. Пермячка пыталась покончить с собой, но, к счастью, медики подоспели вовремя, сделалией промывание желудка. Женщину удалось спасти.

Причиной этого поступка стали проблемы с мужчинами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми увеличилось количество отравившихся после посещения кафе «ОVСЯНКА» и «O-fit».

ИСТОЧНИК KP.RU