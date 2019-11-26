В больнице умерла пассажирка легковушки, которая врезалась в лесовоз на трассе в Прикамье
На трассе в Пермском крае в субботу, 23 ноября, произошла страшная авария. Автомобиль ВАЗ столкнулся с лесовозом.
Из Березников в Усолье днем ехала «десятка». Ей управлял 49-летний водитель. Рядом с ним сидела 41-летняя пассажирка. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу. Навстречу ей двигался лесовоз. Избежать лобового столкновения не удалось, легковой автомобиль буквально превратился в груду смятого железа.
Водитель легковушки получил смертельную травму, а 41-летнюю женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Несколько дней женщина находилась в реанимации, за ее жизнь боролись врачи.
Утром 26 ноября стало известно, что женщина не выжила. Об этом сообщили в ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу
По данному факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU