2019-11-26T09:34:48+03:00
Происшествия

В больнице умерла пассажирка легковушки, которая врезалась в лесовоз на трассе в Прикамье

Страшная авария произошла в субботу 23 ноября
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
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На трассе в Пермском крае в субботу, 23 ноября, произошла страшная авария. Автомобиль ВАЗ столкнулся с лесовозом.

Из Березников в Усолье днем ехала «десятка». Ей управлял 49-летний водитель. Рядом с ним сидела 41-летняя пассажирка. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу. Навстречу ей двигался лесовоз. Избежать лобового столкновения не удалось, легковой автомобиль буквально превратился в груду смятого железа.

Водитель легковушки получил смертельную травму, а 41-летнюю женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Несколько дней женщина находилась в реанимации, за ее жизнь боролись врачи.

Утром 26 ноября стало известно, что женщина не выжила. Об этом сообщили в ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу

По данному факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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