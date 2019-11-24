Смертельное ДТП: в Прикамье легковушка столкнулась с лесовозом

СЕГОДНЯ 07:52 2019-11-24T07:52:06+03:00

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Из Березников в Усолье вчера днем ехала «десятка». Ей управлял 49-летний водитель. Рядом с ним сидела 41-летняя пассажирка. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу. Навстречу ей двигался лесовоз. Избежать лобового столкновения не удалось, легковой автомобиль буквально превратился в груду смятого железа. Водитель погиб, его спутница получила тяжелые травмы.

- Смертельное ДТП произошло вчера в 13.00 в Березниковском районе, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - По автодороге Усолье-Сороковая в направлении Усолья двигался ВАЗ-2110. По предварительным данным, на 22 километре автотрассы водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, произошло столкновение с прицепом лесовоза КАМАЗ. Водитель легкового автомобиля скончался на месте, женщина-пассажир с тяжелыми травмами госпитализирована в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU