2019-11-26T07:36:39+03:00
Общество

5 декабря в Перми состоится бесплатный семинар по логистике в экспортной деятельности

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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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5 декабря 2019 года Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" проводит бесплатный семинар на тему "Логистика в экспортной деятельности". Он посвящен широкому кругу вопросов логистического обеспечения экспортных проектов и различным логистическим инструментам.

Специалисты по логистике и представители компаний-экспортеров на семинаре познакомятся с российским рынком логистических услуг и с нормативно-правовой базой перевозки различными видами транспорта, получат рекомендации по заполнению накладных и других сопроводительных документов, а также по выбору логистического оператора и страховой компании, электронных баз данных и интернет-площадок.

Однодневный курс пройдет с 10:00 – 19:30 г. Пермь, ул. Островского 69, 2 этаж (Фонд РЦИ). Подробности и ссылка на регистрацию - на сайте: https://perm-export.ru/info/news/logistika-v-eksportnoy-deyatelnosti/

ИСТОЧНИК KP.RU

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