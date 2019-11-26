«Вся улица в дыму». В Прикамье сгорел частный дом
Пожар произошел в Березниках вечером 25 ноября. Загорелась крыша частного деревянного. На вызов среагировали несколько пожарных бригад.
Когда приехали пожарные, вся улица была в дыму, а крыша дома была объята огнем. Пожарные справились с пламенем, возгорание удалось полностью потушить.
«Вся улица в дыму». В Прикамье сгорел частный дом.
Очевидцы происшествия сообщают, что пожар был сильный, но пострадавших удалось избежать. Люди успели выбраться. Очевидцы ЧП засняли пожар на видео.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сгорел автомобиль «скорой помощи». Во время ЧП никто не пострадал
ИСТОЧНИК KP.RU