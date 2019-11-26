2019-11-26T07:33:00+03:00
Происшествия

«Вся улица в дыму». В Прикамье сгорел частный дом

Видео пожара появилось в соцсетях [Видео]
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пожар произошел в Березниках вечером 25 ноября. Загорелась крыша частного деревянного. На вызов среагировали несколько пожарных бригад.

Когда приехали пожарные, вся улица была в дыму, а крыша дома была объята огнем. Пожарные справились с пламенем, возгорание удалось полностью потушить.

«Вся улица в дыму». В Прикамье сгорел частный дом.

Очевидцы происшествия сообщают, что пожар был сильный, но пострадавших удалось избежать. Люди успели выбраться. Очевидцы ЧП засняли пожар на видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сгорел автомобиль «скорой помощи». Во время ЧП никто не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU

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