Зять пермского миллиардера стал сенатором Уругвая

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-25T15:11:52+03:00

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Хуан Сартори, муж Екатерины Рыболовлевой, был избран сенатором Уругвая. Издание «Business Class» сообщает, что 39-летний бизнесмен баллотировался в президенты, но проиграл в выборах.

Дочь пермского миллиардера и Хуан Сартори сыграли свадьбу в 2015 году. Уругвайский сенатор с 2018 года является владельцем 20% акций английского футбольного клуба «Сандерленд».

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка Елена Рыболовлева вошла в список богатейших женщин России. Экс-супруга бывшего совладельца «Уралкалия» расположилась на 4 строчке рейтинга с состоянием 600 миллионов долларов. В рейтинг она вошла благодаря бракоразводному процессу

ИСТОЧНИК KP.RU