Пермячка Елена Рыболовлева вошла в список богатейших женщин России

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-24T12:14:54+03:00

Она занимает 4 место в этом списке

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Журнал «Forbes» опубликовал рейтинг самых богатых женщин в России. Туда вошли 25 бизнесвумен, чье состояние в совокупности составляет 9,9 миллиардов долларов.

Первое место разделили две женщины-миллиардерши: Елена Батурина и основательница интернет-магазина «Wildberries»Татьяна Бакальчук. Третье место за Татьяной Ковальчук, супругой петербургского миллиардера Юрия Ковальчука, который входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина. Семье Ковальчуков принадлежит 49,9% компании «Большой дом 9»

Елена Рыболовлева, экс-супруга бывшего совладельца «Уралкалия» расположилась на 4 строчке рейтинга с состоянием 600 миллионов долларов. В рейтинг она вошла благодаря бракоразводному процессу: в результате семилетней тяжбы с Дмитрием Рыболовлевым ей досталось $600 миллионов и два дома в Швейцарии.

Напомним, бывший муж Елены Дмитрий Рыболовлев также входит в список «Forbes».

ИСТОЧНИК KP.RU