2019-11-25T13:14:27+03:00
Общество

В 2020 году финансирование программы «Молодая семья» в Перми будет увеличено в 2 раза

Всего в 2019 году по разным программам улучшат свои жилищные условия 295 семей, а в следующем – уже более 500
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--Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Глава города Дмитрий Самойлов провел круглый стол, посвященный реализации госпрограммы «Молодая семья» в Перми. Участники обсуждения обменялись предложениями и утвердили состав рабочей группы.

В работе круглого стола приняли участие депутаты гордумы, представители Контрольно-счетной палаты города, прокуратуры, краевой администрации, а также инициативные жители города. Темой для обсуждения стали вопросы реализации программ, направленных на обеспечение жильем молодых семей.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады начальника управления жилищных отношений администрации Перми Ирины Чирковой и заместителя министра социального развития Пермского края Марины Визе. Всего в 2019 году по разным программам улучшат свои жилищные условия 295 семей, а в следующем – уже более 500. Сегодня выплаты в размере 30%-35% компенсации стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств получили 45 семей, а участников, получивших субсидий в размере 10% – 260.

Глава Перми Дмитрий Самойлов пояснил, что социальная направленность бюджета проявляется не только во вложениях в инфраструктуру, но и в увеличении текущих расходов. В 2020 году администрация Перми синхронно с краевыми властями увеличивает финансирование программы «Молодая семья» в 2 раза.

Представитель инициативной группы жителей Орджоникидзевского района в своем докладе обозначил существующие проблемы в реализации программ и пути их решения с точки зрения молодых родителей. Например, поднимались вопросы увеличения возрастного ценза, который сейчас ограничен 35 годами, организации очередности семей, увеличения финансирования по программе. Также участники предложили уменьшить сроки реализации сертификатов с 7 до 3 месяцев. После обсуждения, в ходе которого представители обеих сторон могли высказать свои замечания и предложения, был утверждён план дальнейших действий.

- Безусловно, мы не рассчитывали, что за полтора часа сможем найти ответы на все вопросы, но я полагаю, что все сегодня увидели, какие серьезные усилия предпринимаются как на краевом, так и на городском уровнях. Создание рабочей группы с учетом уже принятого решения об увеличении финансирования программы «Молодая семья» в следующем году фактически в 2 раза – это хорошее начало для нашей совместной работы, – подвел итоги обсуждения Дмитрий Самойлов.

В рабочую группу будут входить специалисты всех профильных ведомств и представители молодых семей города. По предварительным планам встречи в очном режиме будут проводиться раз в квартал.

Напомним, сегодня в Перми существует две программы по поддержке молодых семей: возобновленная в 2018 году государственная программа «Семья и дети Пермского края», предполагающая получение участниками 10% компенсации, и федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы. По федеральной целевой программе семьи могут получить от 30 до 35% компенсации стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств. Эти программы направлены на создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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