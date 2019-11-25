2019-11-25T12:52:09+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается изморозь

Также на дорогах возможет гололед
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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После теплых выходных в Пермский край ненадолго придут морозы. Из-за этого возможно возникновение неблагоприятных погодных явлений. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о гололеде и изморозевых отложениях в Прикамье 25 ноября.

По прогнозам синоптиков, 26 ноября - самый холодный день в неделе. Температура воздуха опустится до - 15 градусов. Со среды начнется потепление. В первый день зимы в Прикамье ожидается даже плюсовая температура. Также возможны осадки в виде снега и сильный ветер.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, какой погоды ждать в конце ноября в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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