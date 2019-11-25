2019-11-25T12:37:10+03:00
Общество

Пермяки пожаловались на громкую музыку в нескольких кафе в центре города

Предпринимателя наказали штрафом
Лилия Абибулаева
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Фото: из социальных сетей заведенияФото: из социальных сетей заведения
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Жители Перми сообщили в Управление Роспотребнадзора о том, что до 5-6 утра ежедневно в кафе на улице Сибирской звучит громкая музыка.

Специалисты ведомства проверили информацию. Факты, которые указали пермяки, подтвердись. Музыкальное сопровождение ранним утром или поздней ночью ухудшает условия проживания жителей многоквартирных домов, в которых находятся кафе.

ООО «Биво», которая оказывает услуги общественного питания в кафе, наказана административным штрафов в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в кафе запретили включать музыку. Кафе находится в Мотовилихинском районе Перми

ИСТОЧНИК KP.RU

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