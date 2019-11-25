Пермяки пожаловались на громкую музыку в нескольких кафе в центре города
Жители Перми сообщили в Управление Роспотребнадзора о том, что до 5-6 утра ежедневно в кафе на улице Сибирской звучит громкая музыка.
Специалисты ведомства проверили информацию. Факты, которые указали пермяки, подтвердись. Музыкальное сопровождение ранним утром или поздней ночью ухудшает условия проживания жителей многоквартирных домов, в которых находятся кафе.
ООО «Биво», которая оказывает услуги общественного питания в кафе, наказана административным штрафов в размере 10 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в кафе запретили включать музыку. Кафе находится в Мотовилихинском районе Перми
ИСТОЧНИК KP.RU