«Вибрирует пол и мебель». В Перми в кафе запретили включать музыку

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-22T11:30:40+03:00

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Жители Мотовилихи пожаловались на громкую музыку, от которой вибрирует пол и ходит ходуном мебель. Судебные приставы выехали по адресу, чтобы приостановить работу заведения.

Суд Мотовилихинского района признал индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения и запретил использовать музыкальное оборудование в течение двух месяцев.

Владелица пыталась спорить с приставами, так как на лето запланировано 4 свадьбы и выступление саксофониста, однако, судебный пристав предупредил ее об административной ответственности, предусмотренной за неисполнение его законных требований.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли бар мужской кухни «Svoy». Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку и выявили более 15 нарушений требований противопожарной безопасности: кафе находится в подвале 9-этажного жилого дома; отделка путей эвакуации выполнена горючими материалами и материалами с неизвестными показателями пожарной опасности; отсутствует пожарная сигнализация, система оповещения при пожаре, а также вытяжная противодымная вентиляция и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU