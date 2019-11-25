2019-11-25T10:40:18+03:00
Происшествия

В Прикамье пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок

Авария произошла в Березниках
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Березниках водитель «Лады» столкнулся с иномарки. В результате чего пострадал ребенок.

В ОГИБДД по Березниковскому округу сообщили, что 44-летний водитель отечественной легковушки выбрал неправильную дистанцию и врезался в автомобиль «Киа». 8-летний пассажир «Лады» получил травмы.

Приехавшие на место врачи «скорой помощи» оказали ребенку помощь. Оказалось, что водитель отечественной легковушки оказался пьян. Результаты медицинского освидетельствования составили 1,20 мг/л.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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