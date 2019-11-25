«Избивал и унижал». В Прикамье мужчина истязал свою сожительницу
Жительница Пермского края обратилась в полицию, испугавшись за свою жизнь. На ее теле были множественные синяки и кровоподтеки. Женщина сообщила, что ее сожитель в течение некоторого времени истязал ее.
Сотрудники полиции, пообщались с женщиной. Оказалось, что ее сожитель постоянно избивал и унижал женщину. Руку на сожительницу мужчина поднимал после того, как выпьет. В состоянии алкогольного опьянения мужчина систематически наносил женщине побои.
Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми школьница убила бывшего отчима.
ИСТОЧНИК KP.RU