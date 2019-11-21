2019-11-21T13:42:23+03:00
Происшествия

В Перми школьница убила бывшего отчима

По одной из версий, с ножом в руках она защищалась от пьяного мужчины
Алена ОВЧИННИКОВА
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Сейчас во всех обстоятельствах разбираются произошедшего разбираются следователи СКР.Сейчас во всех обстоятельствах разбираются произошедшего разбираются следователи СКР.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Шокирующая история произошла в Перми 15 ноября в одной из квартир Орджоникидзевского района. Здесь 15-летняя школьница зарезала своего 38-летнего отчима. Трагедия произошла в пятничный вечер во время ужина. В тот момент, когда мама девочки (женщина работает парикмахером) и ее бывший муж (отчим работал на заводе) встретились в квартире женщины и вместе выпивали.

Примерным поведением 15-летняя школьница в последнее время тоже не отличалась. Семья состояла на профилактическом учете отчасти из-за того, что школьницу не раз ловили на употреблении спиртного. Не исключено, что выпила она и тот роковой вечер. А потом между девочкой и отчимом возник конфликт. По одной из версий, мужчина напомнил падчерице, что за плохое поведение ее могут сдать в детский дом. В порыве ссоры школьница схватила кухонный нож и вонзила его в мужчину.

Поняв, что человек умирает, мать позвонила в «скорую», но приехавшие врачи ничем помочь мужчине не смогли. Он скончался на месте преступления. Чуть позже в квартиру прибыли полиция и следователи СКР, они провели осмотр места происшествия и допросили всех участников этой трагической истории.

- Дело расследуется, назначены все необходимые экспертизы, - прокомментировали «КП» в следственном отделе по Орджоникидзевскому районе Перми СУ СКР по Пермскому краю. – Подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы выяснить, в каком психическом состоянии находилась в момент совершения преступления несовершеннолетняя. Одна из версий, которую рассматривает следствие, что преступление было совершено при превышении необходимой обороны либо в состоянии сильного душевного волнения. Между несовершеннолетней и потерпевшим возник конфликт, причем противоправное поведение было и со стороны самого потерпевшего.

Меру пресечения школьнице не избирали, так ей еще не исполнилось 16 лет. Когда шел следственный эксперимент, на котором девочка показывала, как она взяла нож и ударила им отчима, и она находилась дома с матерью и даже ходила в школу. В ближайшее время решение по ней будет принимать подразделение по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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