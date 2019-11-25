«Машину намотало на столб». В Перми произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-25T10:52:03+03:00

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В Индустриальном районе Перми произошло смертельное ДТП. Поздно вечером 24 ноября на перекрестке улиц Шоссе Космонавтов и Свиязева столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительной информации, водитель «Лады» превысил скорость, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем. От удара его откинуло на столб.

Водители обоих автомобилей гибли на месте от серьезных травм.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария произошла в Березниках

ИСТОЧНИК KP.RU