Главный врач пермской станции «скорой помощи» покинул свой пост

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-25T10:02:20+03:00

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В понедельник, 25 ноября, Евгений Камкин ушел с поста главврача пермской станции «скорой помощи». Издание «Business Class» сообщает, что сегодня он перешел на работу в Министерство здравоохранение Пермского края. Здесь он занимает пост заместителя министра.

Юным главным врачом «скорой помощи» стал Юрий Катаев. До этого он занимал пост заместителя главного врача по медицинской части. Новую должность он занял в субботу, 23 ноября.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр территориальной безопасности Пермского края покидает пост. Ришат Ибрагимов написал заявление по собственном желанию

ИСТОЧНИК KP.RU