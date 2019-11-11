Министр территориальной безопасности Пермского края покидает пост

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-11T11:07:47+03:00

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Ришат Ибрагимов покидает пост министра территориальной безопасности Пермского края. Об это сообщает издание Business Class со ссылкой на министерство.

- Ришат Ибрагимов написал заявление по собственному желанию, - сообщает издание. - Исполнять обязанности будет первый заместитель министра Игорь Гончаров.

Справка

Ришат Тагирович Ибрагимов родился 4 июля 1960 года в с. Тятер-Арслан Стерлибашевского района Башкортостана. Офицер с высшим военно-политическим образованием. В 2014-2016 годы был генеральным директором АО «Научно-исследовательский институт «Солитон» (Республика Башкортостан, г.Уфа), с 2017 года – заместитель руководителя Администрации губернатора края.

ИСТОЧНИК KP.RU