В Перми водитель «Мерседеса» устроил ДТП и сбежал

СЕГОДНЯ 07:26 2019-11-25T07:26:42+03:00

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Авария произошла в воскресенье, 24 ноября, в микрорайоне Ива. На улице Грибоедова водитель «Мерседаса» врезался в другую легковушку. Мужчина не стал останавливаться, а попытался скрыться.

Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» источник в правоохранительных органах, пытаясь уехать с места ДТП, водитель потерял управление и съехал в кювет. После этого виновник аварии оставил машину в кювете и сбежал..

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка столкнулась с лесовозом. Из Березников в Усолье вчера днем ехала «десятка». Ей управлял 49-летний водитель. Рядом с ним сидела 41-летняя пассажирка. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу. Навстречу ей двигался лесовоз. Избежать лобового столкновения не удалось

ИСТОЧНИК KP.RU