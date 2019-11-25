2019-11-25T06:57:24+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье столкнулись фура и легковушка

Грузовик улетел в кювет
Лилия Абибулаева
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Фото: сериншот с видео в Instagram @chp_59Фото: сериншот с видео в Instagram @chp_59
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Авария произошла на трассе Пермь - Екатеринбург. В воскресенье, 24 ноября, в районе Кунгура столкнулись фура и легковой автомобиль.

Очевидцы сообщили, что удара оба участника аварии съехали в кювет. Грузовик перевернулся. Последствия аварии засняли на видео.

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На трассе в Прикамье столкнулись фура и легковушка
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О пострадавших в аварии пока ничего неизвестно. Подробности ДТП выясняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка столкнулась с лесовозом. Из Березников в Усолье вчера днем ехала «десятка». Ей управлял 49-летний водитель. Рядом с ним сидела 41-летняя пассажирка. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу. Навстречу ей двигался лесовоз. Избежать лобового столкновения не удалось, легковой автомобиль буквально превратился в груду смятого железа. Водитель погиб, его спутница получила тяжелые травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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