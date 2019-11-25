На трассе в Прикамье столкнулись фура и легковушка
Авария произошла на трассе Пермь - Екатеринбург. В воскресенье, 24 ноября, в районе Кунгура столкнулись фура и легковой автомобиль.
Очевидцы сообщили, что удара оба участника аварии съехали в кювет. Грузовик перевернулся. Последствия аварии засняли на видео.
О пострадавших в аварии пока ничего неизвестно. Подробности ДТП выясняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка столкнулась с лесовозом. Из Березников в Усолье вчера днем ехала «десятка». Ей управлял 49-летний водитель. Рядом с ним сидела 41-летняя пассажирка. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу. Навстречу ей двигался лесовоз. Избежать лобового столкновения не удалось, легковой автомобиль буквально превратился в груду смятого железа. Водитель погиб, его спутница получила тяжелые травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU