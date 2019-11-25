МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и изморозь
В Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления. В ГУ МЧС по Пермскому краю просят жителей Прикамья быть внимательнее, так как в ближайшие дни по всей территории края возможен гололед на дорогах и изморозевые отложения. После теплых выходных температура воздуха снова начала опускаться.
Из-за скользкой дороги повышается риск аварий, а из-за изморози могут оборваться провода. В ведомстве советуют не парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями и стараться обходить линии электропередач.
Напомним, ранее мы писали о том, что в трех районах Перми на будущей неделе отключат воду.
ИСТОЧНИК KP.RU