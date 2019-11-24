Отключение воды в Перми в ноябре 2019: «пересохнут» дома в трех районах

В пермской компании «Новогор Прикамье» опубликовали график отключения воды до конца ноября. Смотрим, в каких домах «пересохнут» краны.

В воскресенье, 24 ноября, воду отключат с 9.30 до 19.30 в домах на улицах Запорожская, 3, 5 и Холмогорская, 2, 2А, 4/1, 4/2, 4/3, 4А, 6.

Во вторник, 26 ноября, воды не будет с 9.00 до 18.00 в домах по следующим адресам: на улицах Красина, 12 и Маяковского, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

Со вторника на среду, с 10.00 26 ноября до 10.00 27 ноября ожидаются многочисленные отключения в Свердловском районе. «Пересохнут» дома на следующих улицах:

- 25 Октября, 38, 38А, 40А;

- Максима Горького, 49, 51, 58, 64;

- Малая ямская, 2А, 5А;

- Малышева, 3;

- Николая Островского, 49, 53, 55;

- Попова, 58Б;

- Пушкина, 26, 85.

В среду, 27 ноября, воды не будет с 9.30 до 19.30 в доме на Глеба Успенского, 22.

В пятницу, 29 ноября, воду отключат с 9.00 до 19.00 в домах на улицах Индустриального района:

- Мильчакова, 28А, 30А, 32, 34;

- Таврическая, 24;

- Челюскинцев, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

В субботу, 30 ноября, ожидаются большие отключения водоснабжения в Орджоникидзевском районе Перми. С 9.00 до 19.00 воду отключат в домах на улицах:

- Бенгальская, 2, 6, 8, 10А, 12, 14, 16, 20;

- Бумажников, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 15, 17, 20;

- Евгения Пузырева, 14, 23;

- Железнодорожная, 1, 1А, 1Б;

- Иркутская, 1;

- Корсуньская, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

- Малореченская, 1;

- Мозырьская, 1, 3, 5, 6, 9, 9А, 26;

- Оршанская, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 20;

- Пинская, 1;

- Сестрорецкая, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19А, 21, 21А, 24, 26;

- Сухумская, 3, 4А, 5, 6, 8, 10, 19;

- Яблоневая, 1.