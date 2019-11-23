В Пермском крае возле Чусовского моста пожилая женщина погибла под колесами иномарки

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-23T12:43:23+03:00

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22 ноября вечером в Пермском крае произошло смертельное ДТП, в котором погибла пожилая женщина. ЧП случилось в Добрянском районе.

- Авария произошла в 19.35 на трассе «Пермь-Березники», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – За рулем иномарки Kia Rio находился 21-летний житель Лысьвы. На 26 километре автодороги он допустил наезд на 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте перед близко движущимся транспортом и в результате столкновения получила смертельную травму.

Смертельное ДТП произошло в 13 метрах от пешеходного перехода.

Напомним, это не первое ДТП за сутки, в котором гибнут люди. Чуть ранее в Осинском районе из-за столкновения фуры и иномарки скончалась 52-летняя пассажирка легкового авто.

ИСТОЧНИК KP.RU