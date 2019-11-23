2019-11-23T07:46:36+03:00
Происшествия

В ДТП в Пермском крае погибла женщина, еще два человека пострадали

Легковушка, выезжая со второстепенной дороги, не уступила преимущества многотонной фуре
Алена ОВЧИННИКОВА
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Итог ДТП: один человек погиб, двое в больнице.Итог ДТП: один человек погиб, двое в больнице.Фото: Василий Вахрин
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Смертельное ДТП произошло 22 ноября вечером в Пермском крае. Столкнулись фура и иномарка, в результате одна женщина погибла на месте, еще два человека с травмами были госпитализированы в больницу.

- ДТП произошло в 18.15 в Осинском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По автодороге Кукуштан – Чайковский двигался Volkswagen Tiguan под управлением 31-летнего пермяка. На 83 км трассы водитель, находясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество грузовику Scania и допустил с ним столкновение.

В результате аварии сам водитель иномарки и 33-летний пассажир кроссовера с многочисленными травмами госпитализированы в больницу. Сидевшая в салоне 52-летняя пассажирка погибла на месте. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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