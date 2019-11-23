В Перми водитель опрокинулся в кювет и погиб в ДТП

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-23T10:49:12+03:00

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22 ноября в Орджоникидзевском районе Перми произошла авария, в результате которой погиб водитель легкового автомобиля.

- ДТП произошло в 14.10 в районе дома № 81 по улице Ново-Гайвинской, - рассказал «КП-Пермь» источник в правоохранительных органах. – 61-летний водитель, управлявший транспортным средством, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинул автомобиль.

В результате аварии мужчина, находившийся в салоне легковушки, получил такие травмы, что скончался на месте ДТП до приезда медиков «скорой помощи». Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Осинском районе после столкновения иномарки и фуры погибла женщина и пострадали двое мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU