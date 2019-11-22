2019-11-22T13:21:05+03:00
Общество

В Перми сотрудница банка воровала деньги с карт клиентов

Женщину приговорили к исправительным работам
Лилия Абибулаева
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--Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Пермячка работала старшим менеджером крупного банка и воровала деньги с карт клиентов. В период с февраля по июль 2019 года женщина похитила 33,6 тысячи рублей с карт 24 клиентов банка.

- Женщина находила деньги на счетах или вкладах клиентов длительное время находящиеся без движения и переводила их себе на счет, далее расходуя их на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Пермский районный суд приговорил женщину к 200 часам исправительных работ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье за инсценировку покушения на свое убийство осудят депутата Заксобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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