В Перми сотрудница банка воровала деньги с карт клиентов
Пермячка работала старшим менеджером крупного банка и воровала деньги с карт клиентов. В период с февраля по июль 2019 года женщина похитила 33,6 тысячи рублей с карт 24 клиентов банка.
- Женщина находила деньги на счетах или вкладах клиентов длительное время находящиеся без движения и переводила их себе на счет, далее расходуя их на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Пермский районный суд приговорил женщину к 200 часам исправительных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU