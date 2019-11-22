2019-11-22T11:17:39+03:00
Происшествия

В Прикамье за инсценировку покушения на свое убийство осудят депутата Заксобрания

По версии следствия, он хотел этим повысить себе имидж
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Депутата Законодательного собрания из Соликамска Илью Кузьмина будут судить за инсценировку покушения на свое убийство.

Мужчина сообщил, что 24 февраля во дворе многоквартирного дома в Соликамске на него напал неизвестный и пытался застрелить. Следователи допросили десятки свидетелей, был проведен комплекс судебных криминалистических экспертиз. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Материалы уголовного дела составили 15 томов. На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В результате было установлено, что депутат инсценировал покушение с целью повышения своего имиджа. Сейчас он ожидает суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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