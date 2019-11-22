В Прикамье за инсценировку покушения на свое убийство осудят депутата Заксобрания
Депутата Законодательного собрания из Соликамска Илью Кузьмина будут судить за инсценировку покушения на свое убийство.
Мужчина сообщил, что 24 февраля во дворе многоквартирного дома в Соликамске на него напал неизвестный и пытался застрелить. Следователи допросили десятки свидетелей, был проведен комплекс судебных криминалистических экспертиз. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Материалы уголовного дела составили 15 томов. На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В результате было установлено, что депутат инсценировал покушение с целью повышения своего имиджа. Сейчас он ожидает суда.
ИСТОЧНИК KP.RU