В Перми спасли собаку, упавшую в колодец во время прогулки

СЕГОДНЯ 06:21 2019-11-22T06:23:04+03:00

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В среду, 20 ноября, жительница Перми вышла на вечернюю прогулку с собакой. Когда они проходили мимо канализационного колодца, собака провалилась туда. Самостоятельно выбраться животное не смогло, хозяйка тоже была не в силах вытащить питомца. Женщина обратилась в службу спасения.

Спасатели достали собаку из колодца и передали хозяйке. Чтобы никто больше не пострадал, колодец закрыли крышкой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми девушка застряла в душевой кабинке. Ее рука застряла в отверстии слива воды в душевой кабинке. Самостоятельно достать руку она не могла.

ИСТОЧНИК KP.RU