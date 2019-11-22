В Перми спасли собаку, упавшую в колодец во время прогулки
В среду, 20 ноября, жительница Перми вышла на вечернюю прогулку с собакой. Когда они проходили мимо канализационного колодца, собака провалилась туда. Самостоятельно выбраться животное не смогло, хозяйка тоже была не в силах вытащить питомца. Женщина обратилась в службу спасения.
Спасатели достали собаку из колодца и передали хозяйке. Чтобы никто больше не пострадал, колодец закрыли крышкой.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми девушка застряла в душевой кабинке. Ее рука застряла в отверстии слива воды в душевой кабинке. Самостоятельно достать руку она не могла.
ИСТОЧНИК KP.RU