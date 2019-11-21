2019-11-21T19:29:46+03:00
Общество

В Перми девушка застряла в душевой кабинке

Она зацепилась рукой за отверстие слива
Екатерина ГАСПЕР
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Спасатели помогли девушке достать руку.Спасатели помогли девушке достать руку.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Около часа ночи в четверг, 21 ноября, спасатели получили вызов в один из домов на улице Калинина в Кировском районе Перми. Девушка пожаловалась, что ее рука застряла в отверстии слива воды в душевой кабинке. Самостоятельно достать руку она не могла.

Прибывшие на место спасатели помогли ей и аккуратно достали руку из отверстия, после чего они вызвали «скорую помощь». До прибытия медиков спасатели следили за состоянием пострадавшей и вскоре передали ее врачам.

Ранее мы писали о том, что во вторник, 19 ноября, спасатели достали из стояка маленького котенка. Он провалился между 5 и 6 этажами в многоквартирном доме в Свердловском районе Перми. Жильцы не могли достать его самостоятельно. Сотрудники службы спасения достали малыша и передали местным жителям, с ним все было в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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