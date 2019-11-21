Пермяк закрыл в квартире сожительницу и нанес ей травму головы

СЕГОДНЯ 20:01 2019-11-21T20:01:11+03:00

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В среду, 20 ноября, в одном из пермских домов произошла бытовая ссора. Мужчина отобрал ключи у своей сожительницы и начал ее избивать. Об этом узнал участковый, который вызвал спасателей.

Как только сотрудники службы спасения завели бензорез, мужчина самостоятельно открыл входную дверь. Было обнаружено, что у женщины травма головы. Спасатели вызвали «скорую помощь», а до прибытия медиков сами осмотрели рану и наблюдали за состоянием потерпевшей.

Ранее мы писали о том, что в Перми осудили мужчину, который украл телефон у сотрудницы службы доставки еды. В августе он зашел в службу доставки в нетрезвом состоянии и попросил позвонить. На его просьбу откликнулась администратор. Но на его звонки не отвечали, и сотрудница отказалась звонить вновь. После этого мужчина разозлился, выхватил телефон и убежал. Суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима, оказалось, что он уже отбывал условное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU