2019-11-19T12:22:24+03:00
Происшествия

В Перми осудили мужчину, который украл телефон у сотрудницы службы доставки еды

Злоумышленник отправится в колонию
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми вынесли приговор местному жителю, который украл телефон у администратора службы доставки еды.

Сотрудники полиции выяснили, что в августе в помещение службы доставки вошел нетрезвый мужчина и попросил позвонить. Администратор согласилась и набрала необходимый номер. Несколько раз на другом конце провода никто не ответил. После нескольких неудачных попыток девушка отказалась звонить.

Тогда мужчина разозлился, выхватил из ее рук телефон и скрылся. Злоумышленника быстро задержали, но он успел продать украденное.

Оказалось, что мужчин отбывает условное наказание. Судья объединил наказание и отправил злоумышленника на два года в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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