В Перми осудили мужчину, который украл телефон у сотрудницы службы доставки еды
В Перми вынесли приговор местному жителю, который украл телефон у администратора службы доставки еды.
Сотрудники полиции выяснили, что в августе в помещение службы доставки вошел нетрезвый мужчина и попросил позвонить. Администратор согласилась и набрала необходимый номер. Несколько раз на другом конце провода никто не ответил. После нескольких неудачных попыток девушка отказалась звонить.
Тогда мужчина разозлился, выхватил из ее рук телефон и скрылся. Злоумышленника быстро задержали, но он успел продать украденное.
Оказалось, что мужчин отбывает условное наказание. Судья объединил наказание и отправил злоумышленника на два года в колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU