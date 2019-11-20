В Перми спасатели достали из стояка маленького котенка
Во вторник, 19 ноября, в Свердловском районе Перми в стояк многоквартирного дома провалился маленький котенок. Жильцы не смогли самостоятельно достать животное и вызвали спасателей. Котенок застрял между 5 и 6 этажами дома и не мог выбраться самостоятельно.
Сотрудники службы спасения эвакуировали малыша и передали местным жителям. Котенок жив и здоров.
Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры спасают алабая, которого забрали у хозяев-алкоголиков. К посту в социальных сетях волонтеры приложили фотографии, на которых видно, что пес в ужасном состоянии. Тощий, на морде огромная кровавая рана, а шерсть вся проплешинах.
ИСТОЧНИК KP.RU