В Перми спасатели достали из стояка маленького котенка

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-20T09:44:26+03:00

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Во вторник, 19 ноября, в Свердловском районе Перми в стояк многоквартирного дома провалился маленький котенок. Жильцы не смогли самостоятельно достать животное и вызвали спасателей. Котенок застрял между 5 и 6 этажами дома и не мог выбраться самостоятельно.

Сотрудники службы спасения эвакуировали малыша и передали местным жителям. Котенок жив и здоров.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры спасают алабая, которого забрали у хозяев-алкоголиков. К посту в социальных сетях волонтеры приложили фотографии, на которых видно, что пес в ужасном состоянии. Тощий, на морде огромная кровавая рана, а шерсть вся проплешинах.

ИСТОЧНИК KP.RU