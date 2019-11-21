В Прикамье в подъезде жилого дома нашли тело мужчины
Тело 64-летнего мужчины обнаружили в ночь на 19 ноября в подъезде многоквартирного дома в Чернушке. Мужчина лежал на лестничной площадке.
Следователи обнаружили на теле следы насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали 62-летнего знакомого убитого. По версии следствия, друзья вместе выпивали. Между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил друга ножом. Мужчина скончался на месте от полученной травмы.
Задержанный находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Лысьве нашли тело школьника. Знакомые сообщают, что подросток покончил с собой
ИСТОЧНИК KP.RU