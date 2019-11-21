2019-11-21T15:24:44+03:00
Происшествия

В Прикамье в подъезде жилого дома нашли тело мужчины

Погибшего обнаружили 19 ноября
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Тело 64-летнего мужчины обнаружили в ночь на 19 ноября в подъезде многоквартирного дома в Чернушке. Мужчина лежал на лестничной площадке.

Следователи обнаружили на теле следы насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали 62-летнего знакомого убитого. По версии следствия, друзья вместе выпивали. Между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил друга ножом. Мужчина скончался на месте от полученной травмы.

Задержанный находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Лысьве нашли тело школьника. Знакомые сообщают, что подросток покончил с собой

ИСТОЧНИК KP.RU

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