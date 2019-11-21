2019-11-21T14:09:59+03:00
Происшествия

В Лысьве нашли тело школьника

Знакомые сообщают, что подросток покончил с собой
Елена КОНОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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20 ноября в Лысьве нашли тело подростка. Где именно и при каких обстоятельствах - неизвестно. В пресс-службе следственного комитета по Пермскому краю добавили только то, что по факту трагедии проводится проверка.

Между тем, в социальных сетях пишут знакомые школьника - по их словам, он покончил с собой.

- Ему было всего 15 лет, - пишут они. - Такое горе. Соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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