В Лысьве нашли тело школьника

СЕГОДНЯ 14:09 2019-11-21T14:09:59+03:00

Знакомые сообщают, что подросток покончил с собой

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20 ноября в Лысьве нашли тело подростка. Где именно и при каких обстоятельствах - неизвестно. В пресс-службе следственного комитета по Пермскому краю добавили только то, что по факту трагедии проводится проверка.

Между тем, в социальных сетях пишут знакомые школьника - по их словам, он покончил с собой.

- Ему было всего 15 лет, - пишут они. - Такое горе. Соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU