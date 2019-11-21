2019-11-21T14:36:15+03:00
Общество

В Пермском крае создадут группу по защите прав дольщиков

Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Дольщикам в Прикамье будут помогать специалисты специальной рабочей группы. Издание «Business Class» сообщает о том, что участники группы примут участие в развитии законодательства в сфере долевого строительства, будут помогать в восстановлении нарушенных прав дольщиков, а также решать вопросы по расселению аварийного жилья.

Кроме того, начиная с лета 2019 года, средства на возведение долгостроев должны выделяться из федерального и регионального бюджетов. Теперь достройкой таких домов будет заниматься Фонд защиты дольщиков. По каждому объекту специалисты фонда будут принимать решение о способе достройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье в подъезде жилого дома нашли тело мужчины
Конкурсный логотип Сыктывкара оказался копией «Перми Великой»
В Перми на фестивале анимационного кино представят мультфильм «Сказки деда Опони»
В Лысьве нашли тело школьника
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и изморозь
В выходные в Перми жители 67 домов останутся без воды
В Пермском крае мужчина набрал столько кредитов, что пришлось расплачиваться квартирой
«УРАЛХИМ» удостоен золотой медали IFA
В Прикамье услуги такси станут безопаснее для жителей
В Пермском крае 15-летнюю девочку с трудным характером забрали из семьи и передали органам опеки
"10 дней сидел в квартире с трупом хозяина". Волонтеры ищут дом слепому псу с нелегкой судьбой
Пермь в четвертый раз примет отборочный матч чемпионата России по баскетболу
В Прикамье жителям начислили 4,2 миллиарда рублей имущественных налогов
Писатель Захар Прилепин представит в Перми свою новую книгу
Проект «Город-сад. Наследие» занял третье место в краевом конкурсе