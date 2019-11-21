В Пермском крае создадут группу по защите прав дольщиков
Дольщикам в Прикамье будут помогать специалисты специальной рабочей группы. Издание «Business Class» сообщает о том, что участники группы примут участие в развитии законодательства в сфере долевого строительства, будут помогать в восстановлении нарушенных прав дольщиков, а также решать вопросы по расселению аварийного жилья.
Кроме того, начиная с лета 2019 года, средства на возведение долгостроев должны выделяться из федерального и регионального бюджетов. Теперь достройкой таких домов будет заниматься Фонд защиты дольщиков. По каждому объекту специалисты фонда будут принимать решение о способе достройки.
ИСТОЧНИК KP.RU