В Пермском крае создадут группу по защите прав дольщиков

СЕГОДНЯ 14:36 2019-11-21T14:36:15+03:00

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Дольщикам в Прикамье будут помогать специалисты специальной рабочей группы. Издание «Business Class» сообщает о том, что участники группы примут участие в развитии законодательства в сфере долевого строительства, будут помогать в восстановлении нарушенных прав дольщиков, а также решать вопросы по расселению аварийного жилья.

Кроме того, начиная с лета 2019 года, средства на возведение долгостроев должны выделяться из федерального и регионального бюджетов. Теперь достройкой таких домов будет заниматься Фонд защиты дольщиков. По каждому объекту специалисты фонда будут принимать решение о способе достройки.

ИСТОЧНИК KP.RU