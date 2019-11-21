Из-за резкого похолодания в Перми застыло Камское водохранилище
2019 год бьет все рекорды по природным аномалиям. Накануне синоптики зафиксировали еще одно - резкое похолодание превратило в каток все Камское водохранилище.
В некоторых местах чистый и прозрачный лед сковал поверхность водохранилища из-за резкого похолодания.
При температуре - 20…-25, которая стояла в Пермском крае во вторник и в среду, Камское водохранилище превратилось в огромный каток.
Специалист ГИС-центра при ПГНИУ Андрей Шихов отмечает, что такого явления не было уже очень давно.
Напомним, ранее мы писали о том, что в выходные в Пермь придет потепление. Температура воздуха в среднем будет на отметке -5 градусов
ИСТОЧНИК KP.RU