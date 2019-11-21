Из-за резкого похолодания в Перми застыло Камское водохранилище

СЕГОДНЯ 06:23 2019-11-21T06:24:43+03:00

На снимке Sentinel-2B за 20 ноября участок вблизи слияния Сылвенского и Чусовского заливов. Фото: Андрей Шихов

Такого не было уже очень давно

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2019 год бьет все рекорды по природным аномалиям. Накануне синоптики зафиксировали еще одно - резкое похолодание превратило в каток все Камское водохранилище.

В некоторых местах чистый и прозрачный лед сковал поверхность водохранилища из-за резкого похолодания.

При температуре - 20…-25, которая стояла в Пермском крае во вторник и в среду, Камское водохранилище превратилось в огромный каток.

Специалист ГИС-центра при ПГНИУ Андрей Шихов отмечает, что такого явления не было уже очень давно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в выходные в Пермь придет потепление. Температура воздуха в среднем будет на отметке -5 градусов

ИСТОЧНИК KP.RU