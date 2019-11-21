2019-11-21T14:00:15+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и изморозь

Из-за неблагоприятных природных явлений повышается риск аварий
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают жителей края о неблагоприятных явлениях в ближайшие дни. Так, в Прикамье 21 и 22 ноября возможен гололед и сильные изморозевые отложения.

Но температура воздуха в Перми и в крае начнет расти. По сравнению с -33, которые были во вторник, в ведомстве сообщают о - 17 градусах.

Потепление наступит в выходные.

Температура начнет постепенно повышаться вечером в четверг. В выходные средняя температура будет держаться на отметке -5 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за резкого похолодания в Перми застыло Камское водохранилище. Такого не было уже очень давно

ИСТОЧНИК KP.RU

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