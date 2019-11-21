МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и изморозь
ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают жителей края о неблагоприятных явлениях в ближайшие дни. Так, в Прикамье 21 и 22 ноября возможен гололед и сильные изморозевые отложения.
Но температура воздуха в Перми и в крае начнет расти. По сравнению с -33, которые были во вторник, в ведомстве сообщают о - 17 градусах.
Потепление наступит в выходные.
Температура начнет постепенно повышаться вечером в четверг. В выходные средняя температура будет держаться на отметке -5 градусов.
Напомним, ранее мы писали о том, что из-за резкого похолодания в Перми застыло Камское водохранилище. Такого не было уже очень давно
ИСТОЧНИК KP.RU