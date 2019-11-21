В Перми заблокируют шесть интернет-сайтов с запрещенной информацией

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-21T09:57:21+03:00

Сайты предлагали оформить регистрацию на территории России для иностранных граждан

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Прокуратура Чайковского провела проверку деятельности шести интернет-сайтов. Результаты показали, что ресурсы содержат запрещенную на территории РФ информацию.

Мошенники предлагали иностранным гражданам оформить регистрацию на территории страны за вознаграждение. Прокуратура направила в суд заявление о признании информации запрещенной к распространению. Ленинский районный суд удовлетворил требования.

Управление Роскомнадзора по региону заблокировало один из ресурсов. Еще пять заблокируют, когда решение суда вступит в законную силу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми отказывались признать ветхие дома аварийными.

ИСТОЧНИК KP.RU