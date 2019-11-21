В Перми заблокируют шесть интернет-сайтов с запрещенной информацией
Прокуратура Чайковского провела проверку деятельности шести интернет-сайтов. Результаты показали, что ресурсы содержат запрещенную на территории РФ информацию.
Мошенники предлагали иностранным гражданам оформить регистрацию на территории страны за вознаграждение. Прокуратура направила в суд заявление о признании информации запрещенной к распространению. Ленинский районный суд удовлетворил требования.
Управление Роскомнадзора по региону заблокировало один из ресурсов. Еще пять заблокируют, когда решение суда вступит в законную силу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми отказывались признать ветхие дома аварийными.
ИСТОЧНИК KP.RU