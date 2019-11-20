В Перми отказывались признать ветхие дома аварийными

СЕГОДНЯ 19:15 2019-11-20T19:21:26+03:00

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В Перми прокуратура обнаружила, что четыре многоквартирных дома, находящихся в Свердловском районе, органы местного самоуправления в течение долгого времени не признавали аварийными. Это дома по адресам: улица Куйбышева, 57, улица 1-я Липогорская, 12, улица 2-я Бахаревская, 6а, улица 1-я Бахаревская, 73а.

Информация о том, что эти дома имеют все признаки аварийности, в администрацию Свердловского района поступила еще в прошлом году из Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

- Однако в установленные сроки решение о признании таких домов аварийными не принято, сроки расселения не определены, - сообщили в краевой прокуратуре.

Поэтому прокурор района направил в суд исковые заявления с требованием обязать администрации города и Свердловского района обследовать дома и определить, являются ли они аварийными. Суд удовлетворил эти требования.

ИСТОЧНИК KP.RU