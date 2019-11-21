В Пермском крае на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-21T09:40:09+03:00

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В воскресенье в Прикамье произошел пожар в частном доме. В селе Половодово в Соликамском городском округе сгорел деревянный дом.

Когда пожарные приехали на место, дом был полностью в огне. Пройти внутрь не было возможность. Когда пламя было потушено, на полу в доме обнаружили тело 58-летнего хозяина квартиры.

В 10 отделе по пожарному надзору Соликамска сообщили, что мужчина отравился продуктами горения. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми спасатели вынесли из горящего дома два газовых баллона.

ИСТОЧНИК KP.RU