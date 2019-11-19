В Перми спасатели вынесли из горящего дома два газовых баллона

СЕГОДНЯ 07:43 2019-11-19T07:44:52+03:00

Пожар произошел рано утром в понедельник

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Около 7:00 в понедельник, 18 ноября, загорелся двухэтажный деревянный дом в Орджоникидзевском районе.

Когда пожарные приехали на место ЧП, дом был в огне. Было известно, что в здании находятся два газовых баллона, взрыв которых может быть опасен для соседних построек. Сотрудники ГУ МЧС вынесли баллоны из горящего здания.

Во время пожара никто не пострадал. Возгорание началось из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Хозяева дома неправильно использовали электробытовые приборы.

По факту ЧП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на пожаре разгерметизировался газовый баллон

ИСТОЧНИК KP.RU