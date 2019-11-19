В Перми спасатели вынесли из горящего дома два газовых баллона
Около 7:00 в понедельник, 18 ноября, загорелся двухэтажный деревянный дом в Орджоникидзевском районе.
Когда пожарные приехали на место ЧП, дом был в огне. Было известно, что в здании находятся два газовых баллона, взрыв которых может быть опасен для соседних построек. Сотрудники ГУ МЧС вынесли баллоны из горящего здания.
Во время пожара никто не пострадал. Возгорание началось из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Хозяева дома неправильно использовали электробытовые приборы.
По факту ЧП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на пожаре разгерметизировался газовый баллон
ИСТОЧНИК KP.RU