МЧС предупреждает: в Пермском крае возможен сильный гололед
В Пермском крае продолжается резкое похолодание. ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях, которые возможны на территории края.
В ведомстве сообщают, что в четверг, 21 ноября, в Прикамье ожидается сильный гололед на дорогах, изморозевые отложения и понижение температуры до -28 градусов. Из-за гололеда на дорогах повышается риск ДТП.
Тепло в Прикамье придут в выходные. Температура начнет постепенно повышаться вечером в четверг. В выходные средняя температура будет держаться на отметке -5 градусов.
Напомним, ранее мы писали о том, что из-за резкого похолодания в Перми застыло Камское водохранилище
ИСТОЧНИК KP.RU