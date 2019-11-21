МЧС предупреждает: в Пермском крае возможен сильный гололед

СЕГОДНЯ 06:56 2019-11-21T06:57:35+03:00

Температура воздуха может опуститься до - 28 градусов

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В Пермском крае продолжается резкое похолодание. ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях, которые возможны на территории края.

В ведомстве сообщают, что в четверг, 21 ноября, в Прикамье ожидается сильный гололед на дорогах, изморозевые отложения и понижение температуры до -28 градусов. Из-за гололеда на дорогах повышается риск ДТП.

Тепло в Прикамье придут в выходные. Температура начнет постепенно повышаться вечером в четверг. В выходные средняя температура будет держаться на отметке -5 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за резкого похолодания в Перми застыло Камское водохранилище

ИСТОЧНИК KP.RU