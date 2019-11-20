2019-11-20T11:52:43+03:00
Общество

В выходные в Пермь придет потепление

Температура воздуха в среднем будет на отметке -5 градусов
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Погода в Пермском крае напоминает своеобразные качели. Сперва, наступает резкое похолодание, а потом - резкое потепление.

Температура в Перми начнет расти со второй половины четверга. А к выходным достигнет отметки - 5 градусов. По сравнению с морозами, которые обрушились на Пермский край в начале недели - действительно значительное потепление.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 ноября, увеличится облачность и потеплеет до - 11…-16 градусов на всей территории края.

В пятницу, 22 сентября, температура продолжит расти. Ночью температура будет на отметке - 14 градусов, днем - 6…-11. Однако в крае возможен небольшой снег.

В выходные дни еще немного потеплеет. Температура будет держаться на отметке - 5

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На тонком льду Камы обнаружили трех рыбаков
Пермский край выполнил план нацпроекта по расселению аварийного жилья на 2019 год
Горожанам предлагают проголосовать за пермские бренды
На пермской эспланаде начали устанавливать новую елку
В Перми мужчина грабил женщин, а на украденные деньги - путешествовал
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО
Глава Перми Дмитрий Самойлов проведет прямой эфир в Instagram
"Какое горе!". Возвращаясь с похорон родителей, в аварии в Прикамье погиб их сын
В страшном ДТП в Прикамье погибли супруги, которые воспитывали 12 детей
В Перми легковушка сбила 8-летнего ребенка
В Перми спасатели достали из стояка маленького котенка
В администрации Березников рассказали, когда отловят стаю собак, терроризирующих жилой дом
В Перми беременная сотрудница магазина и ее коллеги отравились угарным газом
Из ДТП с автобусом в Перми образовалась огромная пробка
«Ушел в школу и пропал». В Перми разыскивают 15-летнего подростка
«Слетел в кювет и врезался в опору ЛЭП». В ДТП на трассе в Прикамье погиб мужчина