В выходные в Пермь придет потепление

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-20T11:52:43+03:00

Температура воздуха в среднем будет на отметке -5 градусов

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Погода в Пермском крае напоминает своеобразные качели. Сперва, наступает резкое похолодание, а потом - резкое потепление.

Температура в Перми начнет расти со второй половины четверга. А к выходным достигнет отметки - 5 градусов. По сравнению с морозами, которые обрушились на Пермский край в начале недели - действительно значительное потепление.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 ноября, увеличится облачность и потеплеет до - 11…-16 градусов на всей территории края.

В пятницу, 22 сентября, температура продолжит расти. Ночью температура будет на отметке - 14 градусов, днем - 6…-11. Однако в крае возможен небольшой снег.

В выходные дни еще немного потеплеет. Температура будет держаться на отметке - 5

ИСТОЧНИК KP.RU